اللواء العرادة يناقش مع لجنة المفاوضات العسكرية أولويات وخطط المرحلة القادمة

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الجمعة، المجتمع الدولي إلى إدانة الطرف المعيق للمفاوضات والاتفاقيات السابقة بوضوح، واتخاذ مواقف حازمة تجاه المعرقل لكل الجهود الاقليمية والدولية الرامية للتوصل لاتفاق سلامٍ شامل وعادل في اليمن.



جاء ذلك خلال لقاء اللواء العرادة، مع لجنة المفاوضات العسكرية، لمناقشة أولويات وخطط المرحلة القادمة في ظل استمرار تصعيد جماعة الحوثي في كافة الجبهات.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللواء العرادة استمع من رئيس وأعضاء اللجنة إلى شرحٍ موجز عن نتائج جولات مفاوضاتها السابقة التي جرت مع الحوثيين، في العاصمة الأردنية عمّان منتصف العام الماضي وآليات وأجندة جولات المفاوضات المرتقبة.



وأشارت اللجنة، إلى أهم الصعوبات والتحديات الماثلة أمامهم خلال جولات المفاوضات القادمة نتيجة عدم التزام جماعة الحوثي، بما تم التوافق عليه خلال المفاوضات السابقة واستمرار الخروقات واستهداف المدنيين في مختلف المناطق.



وحث العرادة، رئيس وأعضاء اللجنة على الإلتزام بكافة المهام والمسؤوليات الملقاه على عاتقهم والحرص على إنجاحها، بما يحقق السلام ويضمن الاستقرار في البلاد، ولا يخل بالمبادئ والثوابت والمُكتسبات الوطنية.



ووجه اللواء العرادة اللجنة بموافاة مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ومستشاره العسكري المعني بالإشراف على المفاوضات، بخروقات وانتهاكات جماعة الحوثي للاتفاقيات السابقة واستمرار ممارساتها الاستفزازية واستخفافها بمساعي السلام.