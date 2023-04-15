مليشيات الحوثي تكشف رسمياً تفاصيل نتائج المفاوضات مع الوفد السعودي

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كشفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة رسمياً عن نتائج المفاوضات مع الوفد السعودي والعماني.
وذكر ما يسمى بالناطق الرسمي للجماعة الانقلابية المدعو محمد عبد السلام في تصريحات قبيل مغادرته مطار صنعاء رفقة الوفد العماني بان المفاوضات التي عقدتها جماعته مع وفدي الرياض ومسقط " اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق "
وتابع بالقول:
أنهت الوفود أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق إن شاء الله تعالى
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وأضاف :
أحرزنا تقدم ما في بعض النقاشات ولم تستكمل النقاشات، حيث عادت الوفود الى مزيد من النقاشات والمفاوضات.
وغادر اليوم الجمعة الوفد العماني، صنعاء بعد أسبوع من وصوله الى جانب وفد سعودي لإجراء نقاشات مع ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار .
وامس الخميس افادت مصادر مطلعة في صنعاء لمأرب برس بان الوفد السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر غادر مطار صنعاء عقب مباحثات ايجابية مع المليشيات حسمت عددًا من النقاط التي كانت محل خلاف فيما بين، المليشيات والوفد السعودي.