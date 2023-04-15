مليشيات الحوثي تكشف رسمياً تفاصيل نتائج المفاوضات مع الوفد السعودي

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات خاصة

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كشفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة رسمياً عن نتائج المفاوضات مع الوفد السعودي والعماني.

وذكر ما يسمى بالناطق الرسمي للجماعة الانقلابية المدعو محمد عبد السلام في تصريحات قبيل مغادرته مطار صنعاء رفقة الوفد العماني بان المفاوضات التي عقدتها جماعته مع وفدي الرياض ومسقط " اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق "

وتابع بالقول: أنهت الوفود أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق إن شاء الله تعالى "



وأضاف : أحرزنا تقدم ما في بعض النقاشات ولم تستكمل النقاشات، حيث عادت الوفود الى مزيد من النقاشات والمفاوضات.



وغادر اليوم الجمعة الوفد العماني، صنعاء بعد أسبوع من وصوله الى جانب وفد سعودي لإجراء نقاشات مع ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار .