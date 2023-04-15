البنتاغون يكشف لأول مرة عن معلومات خطيرة عن الجندي المتورط في تسريب المعلومات السرية صنعاء.. مغادرة الوفد العماني ولا نتائج أول اعتراف حوثي رسمي حول مصير السياسي اليمني محمد قحطان وصول الدفعة الأولى ضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين.. 35 مقابل 125 ماذا عمل الحوثيون بشقيق هادي قبل الإفراج عنه؟ نقل ناصر منصور الى الرياض للعلاج بصورة عاجلة عاجل: ظهور الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قطر تحسم موقفها من عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. وواشنطن تعلق على زيارة المقداد للسعودية الوفد السعودي يغادر صنعاء وقيادي حوثي يتحدث عن اتفاق تاريخي سيكون بمثابة ميلاد ربيع عربي جديد توجيه حكومي بتنظيم استقبال رسمي للمحررين من سجون مليشيا الحوثي رئيس هيئة العمليات العسكرية يطلع على الجاهزية القتالية لدى منتسبي المنطقة السادسة
تمكن جندي الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك دوغلاس تيشيرا، المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون، من الوصول إلى وثائق وزارة الدفاع الأمريكية المصنفة "سرية للغاية" منذ عام 2021.
تيشيرا مطّلع على الوثائق السرية للغاية منذ عام 2021المحكمة توجه لائحة اتهام للمشتبه في تسريبه وثائق البنتاغون السرية ووفقا لطلب اعتقال نُشر اليوم الجمعة، في قاعدة بيانات محكمة مقاطعة ماساتشوستس، أظهرت المعلومات الجديدة لإمكانية وصول تيشيرا إلى الوثائق السرية.
ووفقا لطلب الاعتقال، بدأت تيشيرا في نشر وثائق سرية في غرفة دردشة على إحدى منصات الإنترنت في ديسمبر 2022.
ونظرا لمستوى الوصول، يمكن للمتهم الحصول على معلومات عن عدد من البرامج السرية.
وليس من الواضح من طلب الاعتقال ما إذا كان هذا المستوى قد أتاح الحصول على جميع الوثائق التي ظهرت على الإنترنت.
وفي وقت سابق، أصدر سلاح الجو الأمريكي تقريرا حول تيشيرا البالغ من العمر 21 عاما، والذي انضم إلى الحرس الوطني في سبتمبر 2019.
وتساءلت وسائل الإعلام الأمريكية عما إذا كان بإمكان جندي شاب من الحرس الوطني الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوثائق السرية.
واقترح عدد من وسائل الإعلام، مثل CNN، أن بعضها على الأقل ربما جاء من مسؤول رفيع المستوى.
وتم القبض على تيشيرا يوم الخميس، ومثل أمام المحكمة اليوم الجمعة ووجهت إليه تهم "استلام غير مصرح به وحيازة وثائق سرية المعلومات