صنعاء.. مغادرة الوفد العماني ولا نتائج

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غادر اليوم الجمعة الوفد العماني، صنعاء بعد أسبوع من وصوله الى جانب وفد سعودي لإجراء نقاشات مع ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار .
الوفد السعودي كان قد غادر خلال الساعات الماضية، دون الإفصاح عن ما توصلت اليه نقاشات صنعاء مع الميليشيا التي قالت إنها "اتسمت بالجدية والإيجابية".