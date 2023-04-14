صنعاء.. مغادرة الوفد العماني ولا نتائج

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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غادر اليوم الجمعة الوفد العماني، صنعاء بعد أسبوع من وصوله الى جانب وفد سعودي لإجراء نقاشات مع ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار .

الوفد السعودي كان قد غادر خلال الساعات الماضية، دون الإفصاح عن ما توصلت اليه نقاشات صنعاء مع الميليشيا التي قالت إنها "اتسمت بالجدية والإيجابية".