أول اعتراف حوثي رسمي حول مصير السياسي اليمني محمد قحطان

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مليشيا الحوثي، استمرار احتجازها للسياسي محمد قحطان متهمة الجانب الحكومي بعدم الموافقة على ادراجه ضمن قوائم تبادل الاسرى.

وقال القيادي في مليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى وهو رئيس لجنة الاسرى التابعة لجماعته، ان محمد قحطان كان أحد عقد المفاوضات، وعندما طلب الطرف الآخر التفاوض حوله لم يكن لدينا مانع لكن الطرف الآخر غير جاد ويستخدمون ورقة قحطان للابتزاز فقط حسب زعمه.

ويعد هذا أول إقرار حوثي منذ سنوات بأن السياسي البارز محمد قحطان لديهم على قيد الحياة.

وبدأت اليوم الجمعة أولى عمليات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن العملية تشمل الإفراج عن ما يقارب تسعمائة محتجز من الأسرى والمختطفين.

وأكدت قيامها بدور الوسيط المحايد في هذه العملية، التي تستمر عبر ستة مطارات، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية.