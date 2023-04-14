وصول الدفعة الأولى ضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين.. 35 مقابل 125

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ضمن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بناءً على تفاهمات برن السويسرية، وصلت اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من الأسرى المحررين التابعين للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين المدعومة، إلى مطاري عدن وصنعاء على التوالي
حيث وصلت طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي مطار عدن وعلى متنها 35 من أسرى القوات الحكومية يتقدمهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي.
وفي صنعاء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي وصول الدفعة الأولى وعددهم 125 مقاتلاً عبر رحلة جوية انطلقت من مطار عدن.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، 14/نيسان/2023، انطلاق عملية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بناءً على تفاهمات برن السويسرية في العشرين من مارس الماضي.
وبحسب برنامج اليوم من الأول من الاتفاق فإنه من المتوقع أن تصل رحلتين إضافيتين، اليوم الجمعة، إلى مطاري عدن وصنعاء، وعلى متنها 35 من أسرى الحكومة الشرعية و125 من أسرى مليشيا الحوثي.