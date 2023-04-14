ماذا عمل الحوثيون بشقيق هادي قبل الإفراج عنه؟ نقل ناصر منصور الى الرياض للعلاج بصورة عاجلة

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 1847

نقل اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي) إلى السعودية فـور وصوله مطار عدن، نتيجة تدهور صحته في السجن لدى جماعة الحوثيين.

وقالت مصادر صحفية، إن طائرة خاصة أقلت اللواء ناصر هادي إلى السعودية، عقب انهيار حالته الصحية، نتيجة خطأ طبي في السجن.

وأوضحت المصادر أن اللواء ناصر هادي يعاني من مضاعفات إثر تعرضه قبل أيام في المعتقل لحقنة زائـدة من هرمـون الأنسـوليـن، وهو بحاجة ماسة للعلاج بشكل عاجل.

وقبل قليل اعلن وزير الإعلام اليمني وصول اللواء ناصر هادي إلى الرياض بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز.

وبدا هادي شاحب الوجه، لحظة وصوله مطار عدن، عقب الإفراج عنه من قبل مليشيا الحوثي.

وأفرجت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، عن هادي برفقة اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، ضمن 35 أسيرًا ومختطفًا، مقابل 125 أسيرًا حوثيًا، في صفقة تبادل برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.