عاجل: ظهور الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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زار الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة، الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وذلك بدعوة من الرئيس السابق لحضور مأدبة افطار رمضانية.

وتبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس مع الرئيس السابق التهاني بخواتم شهر رمضان المبارك، والافراج عن مئات المحتجزين من سجون المليشيات الحوثية بمن فيهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق، واللواء ناصر منصور هادي الرئيس الاسبق لجهاز الامن السياسي في محافظات عدن، ولحج وابين.

وهذا أول ظهور للرئيس السابق، منذ اعلان نقل السلطة في ابريل العام الماضي.

وخلال المأدبة التي حضرها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني و هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء من مجلسي النواب والشوري، وهيئة التشاور والمصالحة، وكبار رجال الدولة، اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص تهانيه للرئيس السابق بالافراج عن شقيقه اللواء ناصر منصور هادي، وللشعب اليمني ومئات الاسر التي التأمت باحبائها في هذه الايام المباركة، على امل ان تمثل هذه الخطوة مدخلا لاغلاق هذا الملف الانساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في كافة ربوع الوطن.