قطر تحسم موقفها من عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. وواشنطن تعلق على زيارة المقداد للسعودية

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 458

قبيل اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية وبعد يومٍ واحد من زيارة أجراها وزير الخارجية السوري إلى السعودية، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الحديث عن عودة دمشق هو “مجرد تكهنات”.





واعتبر رئيس الوزراء القطري أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية “مجرد تكهنات”، مشدداً على أن أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة.

وقال المسؤول القطري لتلفزيون قطر الحكومي: “لا يوجد شيء مطروح وكلها تكهنات حول عودة سوريـا إلى الجامعة العربية”.

وأضاف: “كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريـا ومقاطعة النظام السوري، وهذه الأسباب لا تزال قائمة بالنسبة لدولة قطر”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لحضور الاجتماع في مدينة جدة السعودية.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلاده لا تزال تدعم عودة دمشق إلى محيطها العربي.

وقال الصحاف: “العراق كان ولا يزال يدعم عودة سـوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية”، مشدداً على أن “تكامل البيت العربي ينعكس إيجاباً على أطرافه”، وفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية.

من جهةٍ أخرى، علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت: “أكدنا لشركائنا الإقليميين الذين يتعاملون مع النظام السوري أن تحسين الوضع الإنساني والأمني للسوريين يجب أن تكون على رأس أولويات التواصل مع دمشق”.

ويوم أمس الأربعاء، وصل المقداد إلى السعودية، وعقد معه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جلسة مباحثات في جدة.

وصدر بيان مشترك أكد أن المباحثات ناقشت تحقيق تسوية بسـوريا لعودتها لمحيطها العربي، وكذلك سبل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا.