الوفد السعودي يغادر صنعاء وقيادي حوثي يتحدث عن اتفاق تاريخي سيكون بمثابة ميلاد ربيع عربي جديد

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افادت مصادر مطلعة في صنعاء بان الوفد السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر غادر مطار صنعاء اليوم الخميس عقب مباحثات استمرت عدة ايام مع قيادات جماعة الحوثي الانقلابية.
واوضحت المصادر لمأرب برس بان المباحثات كانت ايجابية وحسمت عددًا من النقاط التي كانت محل خلاف فيما بين، المليشيات والوفد السعودي.
المصادر اوضحت بان الوفد العماني الذي وصل صنعاء رفقة الوفد السعودي خلال الايام القليلة الماضية لايزال بالعاصمة صنعاء .. مرجحة مغادرته في وقت لاحق من يوم غداً الجمعة.
في السياق اكد القيادي الحوثي محمد البخيتي بان المفاوضات بين قياداته في صنعاء والوفد السعودي كانت ايجابية.
وتابع في تغريدة له عبر حسابه على تويتر بالقول:المفاوضات في صنعاء تجري بشكل جيد، ولكي نتجاوز الماضي علينا أن ننظر إلى المستقبل، ولكن علينا أولا إنهاء كل تبعات الماضي ولا داعي لتأخيرها.
ومضى :الإعلان عن اتفاق صنعاء التاريخي سيكون بمثابة ميلاد ربيع عربي جديد للتصالح والتسامح.
ووصل مساء السبت الماضي وفدان من السعودية وسلطنة عمان لعقد مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، بهدف تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.