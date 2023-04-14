توجيه حكومي بتنظيم استقبال رسمي للمحررين من سجون مليشيا الحوثي

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عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة المكلفة لاستقبال الأسرى المحررين من سجون مليشيا الحوثي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد اطلع وزير الدفاع على الاستعدادات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي قامت بها اللجنة لاستقبال الدفعة الأولى من الأسرى المحررين في مطار عدن، غداً الجمعة والتي تشمل 72 اسيراً بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء الركن ناصر منصور هادي.
واشاد وزير الدفاع، ببطولات وبأس أسرى القوات المسلحة الميامين في سجون المليشيات الحوثية وتحملهم للتعذيب والتغييب القسري لسنوات في سبيل الوطن والدولة.
وشدد الوزير على تنظيم استقبال يليق بتضحياتهم وصمودهم ابتهاجاً بحريتهم وكسرهم للأغلال والقيود.. مؤكداً ان وزارة الدفاع ستبذل كافة الجهود للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من سجون المليشيات.
يذكر أن عملية تبادل الأسرى و المختطفين من المقرر أن تستمر لثلاثة ايام، وتمر عبر 6 مطارات، بدءا من غد الجمعة.