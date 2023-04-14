رئيس هيئة العمليات العسكرية يطلع على الجاهزية القتالية لدى منتسبي المنطقة السادسة

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تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم الخميس، عددا من الوحدات والمواقع التي يرابط فيها منتسبي المنطقه العسكرية السادسة، للإطلاع على الجاهزية القتالية لدى المقاتلين على طول الجبهات وتلمس أوضاع الأبطال المرابطين، حيث كان في استقباله قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف.
وفي كلمة له نقل رئيس هيئة العمليات خلال الزيارة، تحيات وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مثمناً للأبطال في الجبهات الدور البطولي الذي يقومون به في الدفاع عن الجمهورية من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأشاد اللواء الركن الأشول بالمعنويات التي يتحلى بها الأبطال المقاتلين، مؤكدًا بأن المعركة الوطنية التي يخوضونها ضد عدو تعدى كل القيم والمبادئ ولا عهد له ولا ميثاق، ولا يلتزم بأي اتفاقات.
من جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السادسة عن شكره وتقديره للزيارات المستمرة وتفقد أوضاع الجبهات وتلمس احتياجاتهم، مؤكدًا على الإستعداد والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة لتنفيذ توجيهات القيادة.
رافقه خلال هذه الزيارة كلا من مدير دائرة العمليات والهندسة والمدفعية والمدرعات والإتصالات العسكرية.