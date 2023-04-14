مليشيات الحوثي تنشر أسماء الدفعة الأولى من أسراها الذين سيتم الافراج عنهم من قبل الشرعية يوم غداً - أسماء

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نشرت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم الخميس أسماء الدفعة الأولى لـ الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم من قبل الشرعية يوم غداً ضمن صفقة التبادل المتفق عليها.



وذكر القيادي الحوثي ورئيس مايسمى بلجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة الإرهابية عبد القادر المرتضي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": " غداً بإذن الله تعالى ستصل إلى مطار صنعاء الدولي، الدفعة الأولى من (صفقة رمضان) قادمة من مطار عدن وعددهم (250) أسير ومعتقل".



وارفق القيادي الحوثي تغريدته بكشوفات تحمل شعار اللجنة الحوثية الخاصة بـ الأسرى وتتضمن اسماء 250 عنصراً من أسرى المليشيات.



تابع بالقول :هذه الكشوفات التي تحمل شعار اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وعدم التعامل مع أي كشوفات أخرى "، وفق الصور المرفقة.



فيما يلي صور الكشوفات الحوثية :