قيادة نقابة المعلمين اليمنيين في مأرب تعقد اجتماعها الأول لإحياء أنشطتها النقابية وافتتاح مقراً لها

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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عقدت قيادات نقابة المعلمين اليمنيين بمدينة مأرب اجتماعها الأول لإحياء وتفعيل أنشطتها التي تعثرت منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة قبل ثمان سنوات.

وناقش الاجتماع الذي حضره نقيب المعلمين السابق أحمد الرباحي المدير التنفيذي للنقابة حاليا، وممثلو فروع النقابة بعدد من المحافظات، ناقش أوضاع النقابة وتفعيل العمل النقابي بما يساهم في تقديم الخدمات للمعلمين وخاصةً منهم النازحين ومتابعة حقوقهم ومستحقاتهم".

وناقش الاجتماع أوضاع المعلمين بشكل عام و وأهمية حشد الجهود النقابية لمواكبة التطورات السياسية وانعكاساتها على حقوق المعلمين المادية والوظيفية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تكثيف اللقاءات بشكل دوري ومنتظم بما يساهم في تطوير الأداء، والتغلب على الصعوبات التي تقف أمام النقابة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا.