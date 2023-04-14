وكيل قطاع الحج يرأس اجتماعًا مشتركًا مع اتحادات المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج ويحثهم على التنافس

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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ترأس الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، اليوم، لقاءً مشتركًا ضم ممثلي اتحادات الوكالات بحضور عدد من أرباب ومندوبي المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج، وذلك لمناقشة ترتيبات وإجراءات الحج لموسم العام الحالي ١٤٤٤هجرية. وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية، حيا فيها سعادة الوكيل الدكتور مختار الرباش الحاضرين جميعًا، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنشآت المعتمدة في خدمة الحجاج عبر طواقمها الميدانية من مشرفين وإداريين ومندوبين ومنظمين، وتفاعلهم البناء والمستمر مع التعاميم الصادرة عن قطاع الحج والعمرة، موضحًا أن هذا النجاح يأتي في ضوء توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة بضرورة إشراك القطاع الخاص في كل ما من شأنه تيسير وتسهيل الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة. وأكد الوكيل الرباش على ضرورة التقيد بالتعليمات التي تقرها لجان الوزارة سواء لجنة النقل ومايترتب عليها من آثار قد تؤدي إلى الزحام في المنفذ، وكذلك ماتقره لجنة المساكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من اللجان. وشجَّع الوكيل، المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج بتقديم أفضل مالديها من مساكن، ولها حرية الاختيار في أي مكان أو جهة من جهات الحرم المكي الشريف وفقًا للشروط والضوابط التي أوضحها القطاع في تعميمه الخاص بمعايير الاستئجار، والأمر متروك للمنافسة بين المنشآت بما ييسر ويسهل على الحجاج أداء مناسكهم. موضحًا أن قطاع الحج والعمرة يعمل على مدار الساعة بالعاصمة المؤقتة عدن، وأبوابه مفتوحة ومشرعة أمام الجميع وعلى وجه الخصوص ممثلي المنشآت الموكل إليها مهمة تفويج الحجاج والمعتمرين. كما تطرق اللقاء إلى جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير والارتقاء بخدمات الحجاج والمعتمرين والاستفادة من الملاحظات التي رافقت عمليات التفويج للأعوام الماضية. حضر اللقاء أحمد القمادي نائب مدير عام الحج والعمرة بالوزارة، وعمار المعمري مستشار الوزارة، وصالح العولقي مدير إدارة المتابعة والتنسيق بقطاع الحج والعمرة، ومن القطاع الخاص باسل الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني، وعبد الرحمن غالب وعدد من أرباب المنشآت المعتمدة ومندوبيها.