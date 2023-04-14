وزارة الأوقاف تكشف عن أسماء الدفعة الثانية من المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج العام 1444

الجمعة 14 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 384

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد _قطاع الحج والعمرة _ بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن أسماء الدفعة الثانية من المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج لموسم ١٤٤٤هجرية وعددها (92) منشأة، تمثل

محافظات الجمهورية بنسبٍ عادلة، ووفق الضوابط والمعايير المحددة في ملف شروط القبول المتضمن لمتطلبات الاعتماد، وبما يضمن توفير الفرص المتساوية للراغبين في أداء مناسك الحج في كل مناطق اليمن، بعد حرمانٍ طالها لعقود.

وكانت الوزارة قد دشنت عملية التسجيل وإعلان أسماء الدفعة الأولى من المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج بتاريخ 1 شعبان 1444 هجرية، الموافق 21 فبراير 2023م، وحددت الوزارة، قائمة أولى بأسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بلادنا وعددها (152) منشأة، في حين تم إضافة اليوم أسماء الدفعة الثانية بعد استيفائها كامل الشروط. وجددت الوزارة، تحذيرها لعموم المواطنين، من دفع أي

مبالغ إضافية عن المبلغ المحدد في الإعلان أو التعامل مع السماسرة أو المنشآت الوهمية وغير المعتمدة، التي لم يشملها إعلان الحج الصادر عن قطاع الحج والعمرة في الدفعتين الأولى والثانية.