عدن.. اجتماع برئاسة وزير الدفاع يقف على الترتيبات الخاصة باستقبال المفرج عنهم أبرزهم الصبيحي وشقيق هادي

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عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة المكلفة لاستقبال الأسرى المحررين من سجون مليشيا الحوثي.
واطلع وزير الدفاع، على الاستعدادات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي قامت بها اللجنة لاستقبال الدفعة الأولى من الأسرى المحررين في مطار عدن، غداً الجمعة والتي تشمل 72 اسيراً بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء الركن ناصر منصور هادي.
وأشاد وزير الدفاع، ببطولات وبأس أسرى القوات المسلحة الميامين في سجون المليشيات الحوثية وتحملهم للتعذيب والتغييب القسري لسنوات في سبيل الوطن والدولة.. مشدداً على تنظيم استقبال يليق بتضحياتهم وصمودهم ابتهاجاً بحريتهم وكسرهم للأغلال والقيود.
واكد ان وزارة الدفاع ستبذل كافة الجهود للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من سجون المليشيات.
ومن المرتقب أن تنطلق غدا الجمعة ثاني أكبر صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة وإشراف الصليب الأحمر الدولي.