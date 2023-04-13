صحيفة روسية تكشف تفاصيل ''خطة امريكية قذرة'' للإطاحة بأردوغان من رئاسة تركيا الحوثي يزور بيان باسم الإصلاح والعديني يتساءل ساخرا: ''متى وصفناكم بانصار الله؟!'' مأرب.. تبادل 4 جثث بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي العقيلي يفحم الحوثيين ويرد على مطالبهم بدفع تعويضات ما خلفته الحرب ترامب يواجه قضية اغتصاب جديدة.. واقعة غرفة الملابس لأول مرة في تاريخة… روسيا تتحدى الناتو في البحر الأسود مليشيات صعدة يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من محادثات صنعاء صور تخطف القلوب للأجواء الرمضانية في الحرم المكي السعودية تفاصيل عقوبات صينية جديدة على أحد كبار المشرعين الأميركيين لزيارته تايوان يعرفون اسمه ومكانه.. مسرب وثائق البنتاغون ظهر حاملا بندقية
اتهم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، الحوثيين، بتزوير بيان باسم الحزب.
وأكد العديني، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، أن الحوثيين البارحة زوّر بياناً باسم الإصلاح، عن الموقف من المفاوضات والتقاربات والسلام.
وخاطب العديني الحوثيين ساخراً: "في المرة القادمة ابذلوا جهداً أكبر ليبدو التزوير أكثر إقناعاً".
وتساءل نائب رئيس إعلامية الإصلاح: "متى تحدث الإصلاح عن الحوثيين بالمصطلح "أنصار الله"؟!