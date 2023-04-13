الحوثي يزور بيان باسم الإصلاح والعديني يتساءل ساخرا: ''متى وصفناكم بانصار الله؟!''

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، الحوثيين، بتزوير بيان باسم الحزب.

وأكد العديني، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، أن الحوثيين البارحة زوّر بياناً باسم الإصلاح، عن الموقف من المفاوضات والتقاربات والسلام.

وخاطب العديني الحوثيين ساخراً: "في المرة القادمة ابذلوا جهداً أكبر ليبدو التزوير أكثر إقناعاً".

وتساءل نائب رئيس إعلامية الإصلاح: "متى تحدث الإصلاح عن الحوثيين بالمصطلح "أنصار الله"؟!