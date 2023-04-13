مأرب.. تبادل 4 جثث بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مأرب

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جرى اليوم الخميس بمأرب، تنفيذ عملية تبادل للجثث بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى الموقعة أخيرا بين الحكومة والميليشيا في جنيف بسويسرا.

واستلمت المقاومة الشعبية جثتي الأسيرين "صالح سعيد قريح" و"ربعي صالح عامر"، اللذين كان الحوثي قد أسرهما منتصف العام 2021 في جبهة الجدافر شمال غربي مأرب، فيما تسلمت ميليشيا الحوثي جثتي اثنين من عناصرها،وفق موقع "مارب 360".

وأضاف أن العملية تمت في الحدود بين محافظتي مأرب والجوف، بحضور عضو وفد التفاوض الحكومي "حسن القبيسي".

من جانبه قال الوسيط المحلي هادي جمعان، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ تبادل عدد أربع جثث بين أطراف النزاع في جبهة مأرب.

وأفاد في تغريدة مقتضبة بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تم بعون الله وتوفيقه اليوم الخميس ١٣/ابريل٢٠٢٣م تنفيذ تبادل عدد أربع جثث بين أطراف النزاع في جبهة مأرب.

وأضاف أن أسماءهم كانت ضمن الصفقة والتبادل الأممي الذي تم الاتفاق عليه في جنيف.

ومن المرتقب أن تنطلق غدا الجمعة ثاني أكبر صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة وإشراف الصليب الأحمر الدولي.