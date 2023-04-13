العقيلي يفحم الحوثيين ويرد على مطالبهم بدفع تعويضات ما خلفته الحرب

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قال سليمان العقيلي، وهو كاتب وسياسي سعودي ، أن التحالف العربي تدخل لوقف مجازر الحوثيين بطلب شرعي من الرئيس اليمني، مؤيد من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الامن .
وذكر العقيلي في تغريدة على حسابه بتويتر -رصدها محرر مأرب برس- انه اذا فتح موضوع التعويضات فان على الحوثي ان يدفع اضعاف ما يدفعه خصومه .
واضاف: ''ونأمل بان لا تعلن نهاية الحرب الا بتعويضات حوثية/ايرانية للشعب اليمني، ولارامكو وخسائر الملاحة الدولية و الامن الاقليمي، التي انعكست بكلفة باهظة على النقل البحري و الشحن والتأمين ! والقائمة طويلة''.
ويأتي حديث العقيلي بالتزامن مع تقارير عن قرب اتفاق سلام باليمن يتضمن اعادة الاعمار وشروط حوثية على السعودية بدفع تعويضات ما خلفته الحرب.
العقيلي قال ايضا ان الحوثيين شرعًا وقانوناً هم المعتدين على الشعبين اليمني والسعودي ومنشآتهم المدنية .. مضيفا ''الشرعية والتحالف ضربوا المنشآت العسكرية مع بضعة اخطاء تعهد التحالف بالتعويض عنها بعد تحقيقات مهنية''.