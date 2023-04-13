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لأول مرة في تاريخة… روسيا تتحدى الناتو في البحر الأسود

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا تابعا لحلف شمال الأطلسي" وذلك بعد أن حث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الحلف على لعب دور أمني أكبر في المنطقة.

وقال كوليبا متحدثا عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود في بوخارست، إنه حان الوقت كي يكون البحر الأسود تابعا لحلف شمال الأطلسي. وتطل كل من روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، وكذلك تركيا وبلغاريا ورومانيا الأعضاء في الحلف العسكري.

 وأعلن الجيش الأوكراني، فبراير الماضي، أن روسيا ضاعفت عدد سفنها الحربية العاملة في البحر الأسود.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود، في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت توليد الطاقة في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون، مارس الماضي، إن واشنطن تبحث بدائل لمسيّراتها في أجواء البحر الأسود بعد حادثة الاعتراض التي نفذها سلاح الجو الروسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزارة تجري تقييما لمسارات المسيّرات الأميركية في أجواء البحر الأسود، وتدرس طرقا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في شبه جزيرة القرم وتجنب التصعيد مع روسيا.

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