صور تخطف القلوب للأجواء الرمضانية في الحرم المكي السعودية

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وثقت لقطات مصورة الأجواء الرمضانية والروحانية في الحرم المكي، ليلة 22 رمضان 1444هـ.

وبينت الصور التي نشرتها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين الخلفيات الجمالية للمسجد الحرام، فضلاً عن الأجواء الرمضانية، في ظل أداء المعتمرين والزائرين عباداتهم بسهولة ويسر.

استعدادات للعشر الأواخر من جانب آخر، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، الذي تخللته مناقشة استعدادات الجهات للعشر الأواخر كذلك جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1444هــ.

كما اطلع على جاهزية الجهات الخدمية لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بدءاً من مرحلة القدوم وإقامتهم بمكة المكرمة وأدائهم مناسكهم والصلوات بالمسجد الحرام ومغادرتهم للعاصمة المقدسة.

وبحسب العرض فقد تم توزيع منذ بداية شهر رمضان ما يزيد على 7 ملايين و600 ألف وجبة عبر برنامج السقاية والرفادة، وأكثر من 32 ألف لتر من مياه زمزم بالمسجد الحرام