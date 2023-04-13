تفاصيل عقوبات صينية جديدة على أحد كبار المشرعين الأميركيين لزيارته تايوان

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بسبب "تدخله" في الشؤون الداخلية للبلاد وزيارته لتايوان.

وزار ماكول تايوان، الأسبوع الماضي، والتقى رئيسة تايوان تساي إنغ ون، بحسب "رويترز".

واعتبرت بكين اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إينغ وين، ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، بمثابة استفزاز.

رداً على ذلك، نظّم الجيش الصيني تدريبات عسكرية شاركت فيها سفن حربية ومنصّات إطلاق صواريخ سريعة وطائرات مقاتلة وانتهت الاثنين.

تدريبات عسكرية صينية وفي أولى تصريحاته بعد التدريبات نقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية، الأربعاء، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إن الجيش يجب أن "يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا".

وأدلى شي بهذه التصريحات التي لا تذكر تايوان صراحة، خلال زيارته، الثلاثاء، لقاعدة بحرية في جنوب الصين.

مضيق تايوان مضيق تايوان كما دعا الرئيس الصيني القوات المسلّحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب من أجل قتال فعلي"، وفقاً لقناة "سي سي تي في".

تقارب بين أميركا وتايوان يذكر أن الصين تنظر باستياء إلى التقارب الذي حدث في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً للجزيرة، رغم عدم وجود علاقات رسمية معها.

والصيف الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان وقامت بإطلاق صواريخ، رداً على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة لمجلس النواب الأميركي في ذلك الحين