تحت عنوان المصير المنتظر… .صدور المجموعة القصصية السابعة للقاص العمراني

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صدرت المجموعة القصصية السابعة للقاص محمد مصطفى العمراني بعنوان " المصير المنتظر " حيث صدرت المجموعة بـ 12 قصة قصيرة جديدة ساخرة ، وهي قصص من البيئة اليمنية ، صيغت بأسلوب رائع ممتع ولها دلالات عميقة ورسالة هادفة .
وسبق للقاص العمراني أن أصدر ست مجموعات قصصية نالت حفاوة ورواجاً كبيرا لدى القارئ اليمني والعربي .
وقد أهدى القاص مجموعته للإعلامي القدير علي صلاح أحمد وقال في الإهداء : ( أهديت مجموعتي القصصية " المصير المنتظر " إلى الإعلامي المخضرم والبدر الذي أطل في سماء الإعلام اليمني فأنار الكثير من الدروب المعتمة.
إلى الإنسان الذي كان وسيظل منحازا للحقيقة محباً لوطنه وللخير والجمال .
إلى أستاذي وأخي الأكبر علي صلاح أحمد أهدي هذه المجموعة القصصية .
أشعر أن هذا الإهداء قليل جدا بحق هذا العلم اليمني الكبير لكنها لفتة بسيطة وجهد المقل .
كما أصدرت دار بسمة للنشر الطبعة الثانية من المجموعة القصصية الشهيرة " نحن والحمير في المنعطف الخطير " ،
وقد أشار العمراني إلى أن هذه المجموعة القصصية نالت شهرة أكبر مما تخيل حيث نشرت في عشرات المواقع والصحف والمجلات ، وتحدثت عنها العديد من الفضائيات ، وقريبا ستترجم للإنجليزية والتركية والفرنسية .