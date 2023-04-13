توضيح حكومي بشأن تأجيل تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوما واحدا إلى الجمعة المقبل، والتي كانت مقررة اليوم الخميس.



جاء ذلك في تغريدة ليحيى كزمان، رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى، غداة الإعلان عن بدء تنفيذ الصفقة الخميس.



وكتب كزمان: "للتوضيح، فإن بداية الصفقة (تبادل الأسرى) ستكون الجمعة الموافق 14 أبريل (نيسان الجاري) بين مطار عدن ومطار صنعاء".



وأضاف أنه في اليوم الثاني "السبت الموافق 15 أبريل سيتم التنفيذ في مطار صنعاء، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار أبها (السعودي)، ومطار المخا".



وتابع أن اليوم الثالث من تنفيذ الصفقة سيكون الأحد الموافق 16 أبريل بين مطار مأرب ومطار صنعاء".



وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، قال رئيس ملف الأسرى في جماعة الحوثي الارهابية عبد القادر المرتضى: "بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم سيبدؤون التنفيذ من بعد غد الجمعة".



وكان من المتوقع ان عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي تنطلق اليوم الخميس بإطلاق سراح 322 أسيرا، بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين".



وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الاتفاق مع جماعة الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص.



