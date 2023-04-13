توضيح حكومي بشأن تأجيل تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين مصدر سياسي يكشف تطورات مشاورات وفدي «مسقط والرياض» مع المليشيات بـ صنعاء كبرى قبائل مأرب توجه دعوة هامة لأبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم - بيان الحوثي يعلن الحرب على جماعات التبليغ والسلفيين وكافة الجماعات الدينية الأخرى في مناطق سيطرته - وثيقة الرئاسي:لن نتخلى عن صنعاء و صعدة وعمران وكل شبر في الأراضي اليمنية رئيس هيئة الأركان يشدد على الجاهزية القتالية القصوى خلال اجتماعه بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب مقاومة آنس تنظم أمسية رمضانية حاشدة وتكرم أبرز مشايخها اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية جديدة للقرآن الكريم الفريق بن عزيز: ''حجة ستكون بوابة النصر نحو العاصمة صنعاء'' ومقاومة حجور تستنكر عدم إدراج مختطفيها ضمن المفرج عنهم المملكة تستقطب عملاق متنزهات المحيطات وتستعد لإطلاق أول حديقة أوشن بارك
نقلت وكالة الأناضول عن مصدر سياسي يمني، الأربعاء، عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها الوفدان العُماني والسعودي في العاصمة صنعاء مع جماعة الحوثي الانقلابية.
وقالت الوكالة إن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "هناك تقدما ملموسا في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين".
وأضاف أن "الوفدين ما يزالان في صنعاء، ولم يبق سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل"، دون مزيد من التفاصيل.
ووصل مساء السبت الماضي وفدان من السعودية وسلطنة عمان لعقد مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، بهدف تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.