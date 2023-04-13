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مصدر سياسي يكشف تطورات مشاورات وفدي «مسقط والرياض» مع المليشيات بـ صنعاء

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات
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نقلت وكالة الأناضول عن مصدر سياسي يمني، الأربعاء، عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها الوفدان العُماني والسعودي في العاصمة صنعاء مع جماعة الحوثي الانقلابية.
 
وقالت الوكالة إن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "هناك تقدما ملموسا في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين".
 
وأضاف أن "الوفدين ما يزالان في صنعاء، ولم يبق سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل"، دون مزيد من التفاصيل.
 
ووصل مساء السبت الماضي وفدان من السعودية وسلطنة عمان لعقد مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، بهدف تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

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