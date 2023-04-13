توضيح حكومي بشأن تأجيل تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين مصدر سياسي يكشف تطورات مشاورات وفدي «مسقط والرياض» مع المليشيات بـ صنعاء كبرى قبائل مأرب توجه دعوة هامة لأبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم - بيان الحوثي يعلن الحرب على جماعات التبليغ والسلفيين وكافة الجماعات الدينية الأخرى في مناطق سيطرته - وثيقة الرئاسي:لن نتخلى عن صنعاء و صعدة وعمران وكل شبر في الأراضي اليمنية رئيس هيئة الأركان يشدد على الجاهزية القتالية القصوى خلال اجتماعه بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب مقاومة آنس تنظم أمسية رمضانية حاشدة وتكرم أبرز مشايخها اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية جديدة للقرآن الكريم الفريق بن عزيز: ''حجة ستكون بوابة النصر نحو العاصمة صنعاء'' ومقاومة حجور تستنكر عدم إدراج مختطفيها ضمن المفرج عنهم المملكة تستقطب عملاق متنزهات المحيطات وتستعد لإطلاق أول حديقة أوشن بارك
دعت قبيلة مراد كبرى قبائل مأرب أبناء محافظة مارب بمختلف مكوناتهم الاجتماعيه للنقاش والتشارور حول الاوضاع التي يعيشها ابناء المحافظة.
واشار البيان الصادر عن القبيلة الذي وصل مأرب برس نسخة منه الى أنها وقفت في اجتماعها" مساء اليوم الاربعاء امام التطورات والأحداث الجارية على المستوى المحلي والوطني من بينها المساعي التي تقودها المملكه العربيه السعوديه لايقاف الحرب وايجاد تسويه سياسيه لاحلال السلام.
وشددت القبيلة في بيانها على حاجة الشعب اليمني للسلام ومنوها" الى ان قبيلة مراد تأمل ان تفضي المفاوضات الى سلام عادل يحفظ لليمنين عزتهم وكرامتهم والعيش المشترك قائم على التوافق.
واضاف بيان القبيلة بان اللقاء ناقش الاوضاع التي تعيشها المحافظة وابناءها وموجهاً الدعوة لأبناء مارب للتشاور والخروج برؤيه شاملة وموحده تمثل أبناء المحافظة حول كافة القضايا والمهام والمسؤليات المشتركه.