كبرى قبائل مأرب توجه دعوة هامة لأبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم - بيان

الخميس 13 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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دعت قبيلة مراد كبرى قبائل مأرب أبناء محافظة مارب بمختلف مكوناتهم الاجتماعيه للنقاش والتشارور حول الاوضاع التي يعيشها ابناء المحافظة.



واشار البيان الصادر عن القبيلة الذي وصل مأرب برس نسخة منه الى أنها وقفت في اجتماعها" مساء اليوم الاربعاء امام التطورات والأحداث الجارية على المستوى المحلي والوطني من بينها المساعي التي تقودها المملكه العربيه السعوديه لايقاف الحرب وايجاد تسويه سياسيه لاحلال السلام.

وشددت القبيلة في بيانها على حاجة الشعب اليمني للسلام ومنوها" الى ان قبيلة مراد تأمل ان تفضي المفاوضات الى سلام عادل يحفظ لليمنين عزتهم وكرامتهم والعيش المشترك قائم على التوافق.



واضاف بيان القبيلة بان اللقاء ناقش الاوضاع التي تعيشها المحافظة وابناءها وموجهاً الدعوة لأبناء مارب للتشاور والخروج برؤيه شاملة وموحده تمثل أبناء المحافظة حول كافة القضايا والمهام والمسؤليات المشتركه.