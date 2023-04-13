الحوثي يعلن الحرب على جماعات التبليغ والسلفيين وكافة الجماعات الدينية الأخرى في مناطق سيطرته - وثيقة

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وجهت مليشيات الحوثي الانقلابية أجهزتها الامنية بمنع جماعات التبليغ والسلفيين وكافة الجماعات الدينية من الخطابة والدعوة والإرشاد في مناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة صادرة من مايسمى مكتب الاوقاف بمحافظة إب وصل مأرب برس نسخة منها فقد وجهت المليشيات عناصرها المسلحة بضبط ومنع اي نشاط ديني او خطابي "لـ الطرف الأخر"خلال ايام شهر رمضان المبارك .
وتحتكر مليشيات الحوثي الانقلابية جميع الانشطة الدعوية والدنية على جماعتها بهدف حوثنة المجتمع وطمس معتقداته في مناطق سيطرتها عبر انشطة دينية تحمل الطابع العنصري وتقدس مشروع الجماعة الكهنوتي.