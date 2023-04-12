رئيس هيئة الأركان يشدد على الجاهزية القتالية القصوى خلال اجتماعه بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعاً ضم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابه، وأركان وعمليات وقادة المحاور والقطاعات والوحدات العسكرية ورؤساء شعب المنطقة.

ونقل رئيس الأركان إلى القيادات العسكرية، تحيات القيادتين السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وكافة أعضاء المجلس، مشيداً بالجهود التي تبذلها المنطقة في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

واستمع رئيس هيئة الأركان من القيادات العسكرية إلى تقرير موسع عن جاهزية المنطقة وعمليات الإعداد القتالي والمعنوي والتهيئة لما تتطلبه المرحلة القادمة في معركتها الوطنية في الدفاع عن الوطن والجمهورية.

وخلال الإجتماع أكد رئيس هيئة الأركان العامة، على أهمية التحلي بالجاهزية القتالية القصوى واليقظة العالية لدى كافة أبطال قواتنا المسلحة في المنطقة العسكرية الثالثة، حاثاً الجميع على أهمية استشعار المسؤولية والأمانة في تنفيذ المهام وأداء الواجبات العسكرية.

من جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء ركن منصور ثوابه، عن شكره لرئيس هيئة الأركان العامة على هذا اللقاء ومتابعته المستمرة للعمليات القتالية والإدارية والإعداد والتدريب في المنطقة. وأكد على الجاهزية والإستعداد القتالي العالي لقوات المنطقة العسكرية الثالثة بمختلف وحداتها ومحاورها لتنفيذ المهام وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. حضر الاجتماع مستشار رئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد صالح الصباري.