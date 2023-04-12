رئيس هيئة الأركان يشدد على الجاهزية القتالية القصوى خلال اجتماعه بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب مقاومة آنس تنظم أمسية رمضانية حاشدة وتكرم أبرز مشايخها اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية جديدة للقرآن الكريم الفريق بن عزيز: ''حجة ستكون بوابة النصر نحو العاصمة صنعاء'' ومقاومة حجور تستنكر عدم إدراج مختطفيها ضمن المفرج عنهم المملكة تستقطب عملاق متنزهات المحيطات وتستعد لإطلاق أول حديقة أوشن بارك لأول مرة منذ أكثر من عقد.. السعودية تستقبل أكبر مسئول في نظام بشار الأسد قيادي حوثي يهاجم الوفد السعودي ويتحدث عن ''شروط صنعاء'' معلومات عن الضحايا اليمنيين الذين فارقوا الحياة في حادث مروري مروع بعد اداء مناسك العمرة أمريكا توافق على بيع راجمات صواريخ ل ثالث دولة عربية.. تفاصيل الصفقة تفاصيل مثيرة عن حياة المريخ.. ناسا تختبر العيش لمدة سنة في منزل مريخي
اقامت مقاومة آنس في محافظة ذمار، اليوم، أمسية رمضانية تحت شعار "على خطى الشهداء عهد ووفاء".
وألقى العميد حميد النفعي رئيس مجلس مقاومة آنس كلمة خلال الأمسية أكد فيها "إن أبطال آنس كانوا السباقين إلى أرض مأرب التأريخ، قبلة المقاومة وحاضرها منذ الطلقة الأولى وتشهد بذلك جبالها والسهل والوديان.
وأشاد النفعي بالدور البطولي لكوكبة من القادة الأحرار من أبناء آنس، الذين سطروا أروع الملاحم في جبهات وميادين القتال، والعزة والكرامة. وشدد النفعي على واجب الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى واعطاهم الأولوية في الحقوق والرعاية والاهتمام.
وفي الامسية كرم العميد محمد المرامي والعميد حميد النفيعي والاستاذ علي العيزري والاستاذ محسن مقبل الشيخ محمد احمد الخضيري بدرع الوفاء للمقاومة والجيش والجرحى.. تقديرا لمواقفه الوطنية الداعمه للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودوره الكبير في الاصلاح الاجتماعي