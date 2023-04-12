مقاومة آنس تنظم أمسية رمضانية حاشدة وتكرم أبرز مشايخها

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اقامت مقاومة آنس في محافظة ذمار، اليوم، أمسية رمضانية تحت شعار "على خطى الشهداء عهد ووفاء".

وألقى العميد حميد النفعي رئيس مجلس مقاومة آنس كلمة خلال الأمسية أكد فيها "إن أبطال آنس كانوا السباقين إلى أرض مأرب التأريخ، قبلة المقاومة وحاضرها منذ الطلقة الأولى وتشهد بذلك جبالها والسهل والوديان.

وأشاد النفعي بالدور البطولي لكوكبة من القادة الأحرار من أبناء آنس، الذين سطروا أروع الملاحم في جبهات وميادين القتال، والعزة والكرامة. وشدد النفعي على واجب الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى واعطاهم الأولوية في الحقوق والرعاية والاهتمام.

وفي الامسية كرم العميد محمد المرامي والعميد حميد النفيعي والاستاذ علي العيزري والاستاذ محسن مقبل الشيخ محمد احمد الخضيري بدرع الوفاء للمقاومة والجيش والجرحى.. تقديرا لمواقفه الوطنية الداعمه للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودوره الكبير في الاصلاح الاجتماعي