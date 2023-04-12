المملكة تستقطب عملاق متنزهات المحيطات وتستعد لإطلاق أول حديقة أوشن بارك

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلن في السعودية، عن التخطيط لتطوير أول حديقة محيطية واسعة النطاق والتي يعول عليها في جذب السياح ودفع النمو طويل الأجل لقطاع السياحة.

جاء ذلك في إطار الإعلان عن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الاستثمار، وشركة هايشانغ أوشن بارك، أكبر مالك ومشغل لمتنزه

المحيطات في آسيا، والتي وقعها عمار ألطاف، مساعد نائب الوزير، وأندرو مين هو كام والرئيس التنفيذي للشركة، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، وكو تشنغ، المدير التنفيذي لمتنزه هايشانغ أوشن ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن خطة "هايشانغ" هي الاستفادة من

خبراتها المتنوعة لتطوير أشكال مختلفة من أماكن الترفيه القائمة في عدة مدن سعودية، من مركز الترفيه العائلي، والمنتزه المائي، ومتنزه السفاري، والتي ستجذب الزوار العالميين والمحليين. ويعد هذا

التعاون تطويرًا استراتيجيًا لـ"رؤية السعودية 2030"، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد، وتعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو، إذ يتوقع أن يؤدي تطوير المتنزهات والمنتجعات المحيطية الجديدة إلى خلق العديد من فرص العمل، وتحفيز الأعمال التجارية المحلية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة .

وقال كو: "يشرفنا أن نتشارك مع وزارة الاستثمار في استراتيجية التطوير التي تعد الأولى من نوعها، وهدفنا هو الاستفادة من خبرة الشركة الممتدة لأكثر من 20 عاماً، وأحدث التقنيات المتاحة لإنشاء أماكن ترفيهية بما في ذلك أول حديقة محيط عالمية المستوى تقدم تجارب شاملة لا مثيل لها للضيوف، .

وستعمل كمنصة تعليمية لتعزيز الوعي وأهمية الحفاظ على المحيطات والحياة البحرية " وأضاف أنه "بموجب رؤية 2030، تهدف المملكة لأن تصبح وجهة ترفيهية وسياحية رئيسية، وتمثل والمدن الضخمة المتعددة التي يجري بناؤها في جميع أنحاء المملكة الأساس المثالي لشركة هيتشانج لتطوير العديد من المتنزهات والمنتجعات على نطاق مختلف، متابعاً "نتصور أن نتشارك مع كيانات سيادية والقطاع الخاص لتطوير عدد من الوجهات التي تناسب شرائح السوق المختلفة