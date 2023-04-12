قيادي حوثي يهاجم الوفد السعودي ويتحدث عن ''شروط صنعاء''

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

عدد القراءات 488

هاجم القيادي الحوثي جلال الرويشان نائب رئيس حكومة صنعاء (غير المعترف بها) الوفد السعودي، الذي يزور العاصمة صنعاء.

الرويشان قال في تصريحات لقناة المسيرة : "من الغريب ان يتقمص الوفد السعودي دور الوسيط وشروط صنعاء لن تتغير ولن تتبدل ونحن اعتبرنا حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بالعدوان".

وذكر بأن الحوار الجاري لابد وأن يكون على وقف "العدوان والحصار" وإنهاء معاناة اليمنيين، وفق تعبيره..مشيرا إلى أن مفاوضات الحل السياسي تأتي لاحقا بين الأطراف اليمنية، دون تدخل من أحد، حد قوله.

وامس شنت فضائية قناة المسيرة الناطقة بلسان جماعة الحوثي الانقلابية هجوما حادا على الوفد السعودي الذي يزور حالياً صنعاء واصفه إياه بالعدو المجرم.

وقالت القناة في مقدمة نشرتها الاخبارية التي تابعها محرر ”مأرب برس“بان رئيس الوفد السعودي المتوجد في صنعاء قد استفز مشاعر الجماعة الانقلابية بزعمه بانه وسيطا لاطرفا وذلك عبر تغريدة.

وتابعت القناة الحوثية بالقول :مستفزا مشاعرَ اليمنيينَ من داخلِ العاصمةِ صنعاء، سفيرٌ يزعم باطلا أنَّ بلادَه وسيطٌ لا طرفا، مستكملًا ما بدأَه الإعلامُ المعادي، منذ أيام بمحاولتِه يمننةَ المشكلةِ وتعويمَ الحلول، ولا حلولَ مالم يقرَّ المجرمُ بجرمِه طرفاً لا وسيطاً"

وأضافت :من غزانا واعتدى على بلادِنا لا بدَّ أن يدفعَ الثمنَ ويتحملَ فاتورة حرب اليمن، وأن يدرك أنَّ محاورةَ اليمن أقلُّ كلفةً من محاربتِه.

وذكرت القناة الحوثية بأن الجماعة الانقلابية ترفض اي دور للوفد السعودي بصفة الوسيط : لا يمكنُ أن يتحوّلَ دورُ مَن قدّمَ نفسَه منذ بدايةِ العدوان بصفةِ قائدٍ للحربِ ومنفذٍ للعملياتِ الهجوميةِ على بلدِنا إلى مجرّدِ ‎وسيط، ولسنا سذجًا أو أغبياءَ ولا يمكنُ أن نعفي تحالفَ العدوانِ من التزاماتٍ هي عليه أساسًا وهي استحقاقاتٌ مشروعةٌ لشعبِنا"

وامس الاول (الاثنين) اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر : إن زيارته إلى صنعاء هدفها تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، إضافة إلى بحث سبل الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأكد آل جابر، أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لجهود المملكة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ودعما لمبادرتها المقدمة قبل عامين.

والسبت، الماضي وصل الوفدين العماني والسعودي، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي، إن رئيس المجلس السياسي للجماعة، مهدي المشاط، التقى الأحد، بالعاصمة صنعاء الوفدين العُماني والسعودي بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.