معلومات عن الضحايا اليمنيين الذين فارقوا الحياة في حادث مروري مروع بعد اداء مناسك العمرة

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أودى حادث سير مروع، امس الثلاثاء، بحياة ثمانية يمنيين، في السعودية، كانوا في طريق عودتهم الى اليمن، بعد أن اكملوا اداء مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، توفي 8 مواطنين يمنيين بينهم 6 أفراد من أسرة واحدة، بحادث ''دهس'' مأساوي، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد أدوا جميعا مناسك العمرة.

والضحايا اليمنيين تعرضوا لعملية دهس من إحدى الشاحنات التي كان سائقها يقودها بسرعة جنونية، بينما كانوا على متن سيارة خاصة بهم بانتظار إشارة المرور، لافتة الى أن الضحايا كانوا في طريق عودتهم من أداء العمرة، باتجاه المدينة المنورة والعودة إلى اليمن.

ووفق مصادر اعلامية فإن من بين الضحايا ستة من أسرة واحدة، ثلاثة منهم أشقاء، وهم: "عبده ناصر محمد غالب الصوفي، عهد ناصر محمد غالب الصوفي، مالك ناصر محمد غالب الصوفي"، وثلاثة اخرين أولاد عمهم وهم: "وجدي صالح محمد غالب الصوفي، عيسى ناشر محمد غالب الصوفي، محمد عبده محمد غالب الصوفي"، بالإضافة الى كل من: "، عمر عبدالله مدهش الصوفي، ومحمد صالح عبده الأسود"، فيما لايزال الشخص التاسع "أسامة عدنان أحمد قائد"، في العناية المركزة.

وبحسب المصادر فإن جميع الضحايا ينتمون الى منطقة "جرانع البادية" في مديرية "ماوية" بمحافظة محافظة تعز (جنوب غرب البلاد).