أول دولة عربية مع سوريا تعلنان إعادة فتح سفارة دمشق وتعيين سفير قريباً

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إعادة فتح السفارة السورية في تونس وتعيين سفير لدمشق خلال الفترة القليلة القادمة. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية السعودية سوريا والأسدمجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية و

نقلت قناة الإخبارية السورية عن البيان المشترك القول إن هذه الخطوة جاءت "تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية"، مشيراً إلى موافقة حكومة دمشق على هذا التعيين.

وأضاف البيان "حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت مؤخراً أن الرئيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.

وقال الرئيس التونسي الشهر الماضي إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في سوريا وسفير لدمشق في تونس