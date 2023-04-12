وزير الداخلية يُشيد بفريق خفر سواحل المهرة ويوجه بمكافأة مالية

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اشاد اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية بجهود فريق قوات خفر السواحل قطاع المهرة.
وحيا اللواء حيدان شجاعة فريق خفر السواحل الذي القى القبض على ٦ مهربين ايرانين مع سفينتهم التي كانت تحمل مواد مخدره من الحشيش والشبو والافيون.
وقال إن عملية القبض على السفينة والمهربين هي نتيجة جهود استخباراتية ومتابعة استمرت لأيام منذ انطلاق السفينة من ميناء بندر عباس الإيراني ( ميناء تهريب المخدرات لجميع بلدان العالم ومنها بلادنا).
وشدد وزير الداخلية على مضاعفة الجهود والتحلي باليقظة الدائمة لقوات خفر سواحل قطاع المهرة.
موجهاً قطاع الموارد المالية بوزارة الداخلية بصرف مكافأة مالية لجميع الفريق الذي قام بالمهمة وسرعة تحويل المكافأةالمالية بأسمائهم نظير جهودهم بالقبض على سفينة تهريب المخدرات الايرانية.