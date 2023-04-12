مأرب..الوكيل الباكري يفتتح مسجداً ومركزًا لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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افتتح وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، ومعه مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة حسن القبيسي، مسجد ومركز اويس القرني لتعليم القران الكريم والعلوم الشرعية في منطقة الفاو جنوب مدينة مأرب.

وأوضح رئيس مؤسسة التآلف التنموية الخيرية المنفذة احمد السماوي، ان المسجد ومركز التحفيض الذي تم افتتاحه هو مرحلة أولى من مشروع انشاء مجمع خيري، ينفذ على ثلاث مراحل على ارض اوقفها ورثة صالح فرحان آل جلال، يضم مسجدا ومركزا للتعليم القران والعلوم الشرعية، مكون من مبنيين اثنين واحدا للبنات واخر للبنين، الى جانب انشاء سكن خيري للطلاب العلم في جامعة إقليم سبأ من خارج المحافظة او المديريات البعيدة وليس لديهم سكن.

واشار الى ان المرحلة الأولى تشمل مسجدا مع ملحقاته يتسع لـ1500 مصلي ومركزا لتعليم الاناث القران الكريم والعلوم الشرعية في اطار تعزيز دور المراة الديني والمجتمعي والاهتمام باعداد المراة للمستقبل كونها أساس المجتمع وهي من تعد الأجيال وتربيهم وتغرس في نفوسهم القيم والمبادي، فيما ستبدأ حاليا المرحلة الثانية في انشاء مركز تعليم البنين، ثم السكن الخيري.

وأشاد الوكيل الباكري والقبيسي بالدور الإنساني والتنموي للجمعية وتنسيقها المستمر في اعمالها الوقفية مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة واشرافه على إدارة وانشطة كافة المساجد ومراكز التعليم التي انشاتها ومناهجها القائمة على الوسطية والاعتدال.

هذا وجرى على هامش الافتتاح إقامة فعالية تكريمية لـ75 خطيبا وداعية في مديرية مدينة مأرب من مختلف المحافظات اليمنية تقديرا لدورهم المشهود في توحيد الخطاب الديني وتعزيز وحدة الصف الوطني ومواجهة الأفكار الدينية الطائفية التي تنشرها مليشيا الحوثي الإرهابية في أوساط المجتمع والقائمة على خرافة الاصطفاء الإلهي لسلالتها في حكم الناس واستباحة أموالهم ودمائهم.