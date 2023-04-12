هيئة التشاور تشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضم جميع المراحل ويحقق السلام العادل

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بحثت هيئة التشاور والمصالحة في اجتماع مرئي عقد اليوم الثلاثاء، الجهود الساعية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد قدّمت رئاسة الهيئة في بداية الاجتماع تقريرا عن مستجدات "جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية بهدف تثبيت الهدنة وبدء عملية سياسية شاملة".
أكّد الاجتماع على دعم جهود إحلال السلام في البلاد والعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحل القضايا الرئيسية.
وشددت الهيئة على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضم جميع المراحل ويحقق السلام العادل والدائم ويتيح للشعب تحقيق تطلعاته السياسية المشروعة.
ودعت إلى دعم الاقتصاد ومساعدة الشعب في التغلب على الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تسبب فيها انقلاب جماعة الحوثي.
وأقرت الهيئة رفع عدد من التوصيات والمقترحات المكتوبة لمجلس القيادة، والمحاذير التي تستوجب التنبه لها في العملية السياسية في إطار مهمة الهيئة المتمثل في دعم ومساندة المجلس.