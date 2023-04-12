قناة المسيرة الناطقة بلسان جماعة الحوثي تشن هجوماً حاداً على الوفد السعودي المتواجد في صنعاء - وصفته بـ«العدو المجرم»

الأربعاء 12 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 881

شنت فضائية قناة المسيرة الناطقة بلسان جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء هجوما حادا على الوفد السعودي الذي يزور حالياً صنعاء واصفه إياه بالعدو المجرم.

وقالت القناة في مقدمة نشرتها الاخبارية التي تابعها محرر ”مأرب برس“بان رئيس الوفد السعودي المتوجد في صنعاء قد استفز مشاعر الجماعة الانقلابية بزعمه بانه وسيطا لاطرفا وذلك عبر تغريدة.

وتابعت القناة الحوثية بالقول :مستفزا مشاعرَ اليمنيينَ من داخلِ العاصمةِ صنعاء، سفيرٌ يزعم باطلا أنَّ بلادَه وسيطٌ لا طرفا، مستكملًا ما بدأَه الإعلامُ المعادي، منذ أيام بمحاولتِه يمننةَ المشكلةِ وتعويمَ الحلول، ولا حلولَ مالم يقرَّ المجرمُ بجرمِه طرفاً لا وسيطاً"

وأضافت :من غزانا واعتدى على بلادِنا لا بدَّ أن يدفعَ الثمنَ ويتحملَ فاتورة حرب اليمن، وأن يدرك أنَّ محاورةَ اليمن أقلُّ كلفةً من محاربتِه.

وذكرت القناة الحوثية بأن الجماعة الانقلابية ترفض اي دور للوفد السعودي بصفة الوسيط : لا يمكنُ أن يتحوّلَ دورُ مَن قدّمَ نفسَه منذ بدايةِ العدوان بصفةِ قائدٍ للحربِ ومنفذٍ للعملياتِ الهجوميةِ على بلدِنا إلى مجرّدِ ‎وسيط، ولسنا سذجًا أو أغبياءَ ولا يمكنُ أن نعفي تحالفَ العدوانِ من التزاماتٍ هي عليه أساسًا وهي استحقاقاتٌ مشروعةٌ لشعبِنا"

وامس الاثنين اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر :بان زيارته الى صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي هي بهدف عقد مناقشات مع مليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ المبادرة السعودية لعام 2021 التي دعمتها الأمم المتحدة.

والسبت، الماضي وصل الوفدين العماني والسعودي، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي، إن رئيس المجلس السياسي للجماعة، مهدي المشاط، التقى الأحد، بالعاصمة صنعاء الوفدين العُماني والسعودي بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.