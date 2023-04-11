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عاجل: تصعيد حوثي خطير بمأرب.. قصفي مدفعي عنيف جنوب وغرب المحافظة والجيش يكسر هجمات المليشيات

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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شنت مليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء هجمات، استهدفت مواقع الجيش الوطني في جبهات غرب وجنوب محافظة مأرب (شرق اليمن). 

وشهدت الجبهة الغربية بمحافظة ‎مارب خلال الساعات الماضية معارك متقطعة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإيرانية، مع قصف مدفعي متبادل، على امتداد جبهات الكسارة ورغوان.

كما تشهد الجبهة الجنوبية قصفا عنيفا، بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإيرانية.

واستهدفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية

ووفق مصادر ميدانية فقد تم كسر هجمات الحوثيين.

يأتي هذا التصعيد الحوثي بالتزامن مع جهود سعودية وعمانية للتوصل الى اتفاق هدنة ووقف اطلاق النار، تمهيدا للوصول الى حل سياسي شامل.

وكانت المنطقة العسكرية السادسة بمأرب اعلنت في وقت سابق اليوم جاهزيتها لكل الاحتمالات.

ويجري السفير آل جابر، على رأس وفد سعودي، في صنعاء محادثات مع قيادة مليشيا الحوثي ف برعاية سلطنة عمان، لليوم الرابع على التوالي.

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