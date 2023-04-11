صحيفة سعودية تكشف عن كواليس زيارة الوفدين السعودي والعماني الى صنعاء

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يترقب اليمنيون ومعهم الدوائر الدولية والأممية أحدث التطورات في ملف الأزمة اليمنية مع وصول وفد سعودي - عماني إلى صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، حيث يسود التفاؤل بالتوصل إلى رسم خريطة يمنية - يمنية لطي الصراع برعاية أممية.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»السعودية عن مصادر يمنية قولها بإن زيارة الوفدين السعودي والعماني تأتي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المرتقب والذي يعول عليه في وضع حد للصراع اليمني.



وبحسب المصادر بإن هذه الخريطة ستشمل تجديد الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار لستة أشهر أو أكثر مع توسيعها إنسانياً بما يكفل رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف الرواتب وعودة تصدير النفط.

بدورة قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إن اليمن مع هذه التحركات السعودية - العمانية أقرب ما يكون إلى تحقيق سلام دائم من أي وقت مضى.



ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المبعوث الأممي قوله، إن «هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام».

وبحسب ما أورده الإعلام الحوثي، وصل إلى صنعاء يوم الأحد وفد سعودي وآخر عماني، حيث التقى الوفدان في القصر الجمهوري مهدي المشاط، رئيس مجلس الحكم الحوثي (المجلس السياسي الأعلى) وعدداً من قادة الجماعة.

من جانبها، عبّرت الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين) عن أملها في أن تساعد المتغيرات التي تشهدها المنطقة على وقف إطلاق النار في اليمن بشكل مستمر؛ تمهيداً لمسيرة سياسية مستدامة.