الحوثي يغازل السعودية عبر ترميم سفارة الاخيرة في صنعاء

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أقدمت جماعة الحوثي الارهابية على إزالة شعاراتها والرسومات ذات العلاقة بالحرب من على واجهة وسور السفارة السعودية في صنعاء حيث تمت تهيئة محيط المكان كما كان قبل الحرب.



وقالت مصادر محلية إن الجماعة عملت على مسح كل شعاراتهم والرسومات ذات العلاقة بالحرب من على جدران بوابة وسور السفارة الواقعة في حي السبعين وسط العاصمة صنعاء.



يأتي هذا بالتزامن مع زيارة السفير السعودي، محمد آل جابر، على رأس وفد سعودي لصنعاء مع وسطاء عمانيين ضمن جولة مفاوضات مع الحوثيين لتثبيت الهدنة تمهيدا لمفاوضات شاملة لإحلال السلام في البلد، الذي يشهد حربا منذ أكثر من 8 سنوات.





وتفقد السفير آل جابر، خلال زيارته الراهنة لصنعاء، مبنى السفارة ومبنى سكن السفير الواقع على خط الدائري الجنوبي للاطلاع على ما طال المبنيين من أضرار منذ مغادرته في عام 2014.



ويزور صنعاء وفد سعودي مع وفد عماني وسيط في سياق مشاورات لأخد موافقة الحوثيين على المسودة النهائية لإطار اتفاق التسوية ممثلا في تجديد الهدنة لمدة ستة شهور كمرحلة أولى يتبعها مرحلة ثانية تتضمن مفاوضات لمدة ثلاثة شهور يعقبها مرحلة انتقالية لمدة سنتين وفق المقترح الإقليمي.