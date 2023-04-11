تصعيد حوثي جديد يستهدف مؤتمر صنعاء... ماذا ابلغت الجماعة الانقلابية«أبو راس والراعي»؟

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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بينما تحتكر مليشيا الحوثي الإرهابية إقامة الفعاليات والأمسيات الرمضانية، باتت تمنع حلفاءها والخاضعين لها المتواجدين في صنعاء من إقامة أي فعاليات مماثلة.

المنع الحوثي طال بالدرجة الرئيسة حزب المؤتمر الشعبي العام، ثم بقية الأحزاب، في استفراد حوثي واضح للفعاليات بهدف الاستقطاب الطائفي وترسيخ مفاهيم وأفكار السلالية.

ورافق المنع الحوثي لفعاليات الأحزاب ضغوط مارستها المليشيا على قيادات تلك الأحزاب، والتي اضطرت إلى إلغاء البرامج الرمضانية المزمع انعقادها خلال الشهر الفضيل.

وكان قطاع الشؤون التنظيمية في حزب المؤتمر، قد أعد برنامجاً يشمل إقامة أمسيات تنظيمية طيلة أيام الشهر في جميع الدوائر في صنعاء العاصمة وريفها ومدن أخرى.

في السياق أبلغت قيادات حوثية عليا قادة المؤتمر بمن فيهم صادق أمين أبو راس، ويحيى الراعي وعبد العزيز بن حبتور وغيرهم، باعتراض الجماعة ورفضها المطلق إقامة أي فعاليات أو أمسيات تنظيمية أو سياسية.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المنع الحوثي يشمل جميع أعضاء التنظيمات السياسية الموجودين في مناطق سيطرة الجماعة.

وترى المليشيا في مسألة تنظيم الأحزاب لمثل تلك الفعاليات أنه يتعارض كلياً مع أهدافها ومخططاتها التي ترمي إلى احتكار العمل السياسي وإقامة الفعاليات التي تستهدف السكان في مناطق سيطرتها بغية تطييفهم واستقطابهم وإخضاعهم للدورات وسماع خطب زعيمهم عبد الملك الحوثي المقررة كل ليالي شهر رمضان.