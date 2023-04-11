تصعيد حوثي جديد يستهدف مؤتمر صنعاء... ماذا ابلغت الجماعة الانقلابية«أبو راس والراعي»؟ اتفاق السلام.. ماذا ستحصل جماعة الحوثي مقابل رفع حصارها عن تعز؟ وما الضمانات التي قدمتها للسعودية؟ ابوظبي وواشنطن تعلنان موقفهما من مشاورات السعودية مع الحوثيين بصنعاء بيان انقلابي للمجلس الإنتقالي ''لا نسعى للإنفصال ولن نتراجع عن هدفنا تحت أي ظرف'' المنطقة السادسة تؤكد جاهزيتها لكل الإحتمالات.. والفريق بن عزيز يتفقد المقاتلين في الخطوط الأمامية تصريحات للقيادي محمد علي الحوثي حول طبيعة الحوار الجاري مع السعوديين بصنعاء وأين وصل؟ تفاصيل خارطة طريق الحل في اليمن.. تبدأ باتفاق هدنة و 4 بنود تتصدر القائمة الحكومة الشرعية في اليمن تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين بيان صاعق من صندوق النقد الدولي بشأن احتياطات الدولار عالميا.. ماذا يعني ذلك لأول مرة ..تركيا تقدم عرضا مغريا على مصر قد يطيح بالدولار
قام رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، بزيارة قيادة المنطقة العسكرية السادسة،(مقرها مأرب) وكان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن هيكل حنتف.
وعقد الفريق بن عزيز اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة وقيادة المحاور والقطاعات وقادات الوحدات ورؤساء شعب المنطقة.
وأطلع على الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنطقة العسكرية السادسة في المعركة الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وخلال الزيارة قام رئيس هيئة الأركان العامة، بتفقد عدد من مواقع القتال في الخطوط الأمامية، ناقلا لهم تحيات القيادتين السياسية والعسكرية، وحثهم على رفع الجاهزية القتالية.
وأشاد بصمود أبطال الجيش المرابطين في جبهات القتال، مثمنا تضحياتهم في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وفق سبتمبر نت.
من جانبه شكر قائد المنطقة العسكرية السادسة زيارة رئيس هيئة الأركان العامة ومتابعته المستمرة للعمليات القتالية والإدارية والإعداد والتدريب بالمنطقة العسكرية السادسة المنطقة.
واكد الاستعداد القتالي العالي لقوات المنطقة العسكرية السادسة لكل الاحتمالات بما توجه به القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي،رئيس المجلس الرئاسي، وأعضاء المجلس.