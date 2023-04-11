المنطقة السادسة تؤكد جاهزيتها لكل الإحتمالات.. والفريق بن عزيز يتفقد المقاتلين في الخطوط الأمامية

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قام رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، بزيارة قيادة المنطقة العسكرية السادسة،(مقرها مأرب) وكان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن هيكل حنتف.

وعقد الفريق بن عزيز اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة وقيادة المحاور والقطاعات وقادات الوحدات ورؤساء شعب المنطقة.

وأطلع على الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنطقة العسكرية السادسة في المعركة الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وخلال الزيارة قام رئيس هيئة الأركان العامة، بتفقد عدد من مواقع القتال في الخطوط الأمامية، ناقلا لهم تحيات القيادتين السياسية والعسكرية، وحثهم على رفع الجاهزية القتالية.

وأشاد بصمود أبطال الجيش المرابطين في جبهات القتال، مثمنا تضحياتهم في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وفق سبتمبر نت.

من جانبه شكر قائد المنطقة العسكرية السادسة زيارة رئيس هيئة الأركان العامة ومتابعته المستمرة للعمليات القتالية والإدارية والإعداد والتدريب بالمنطقة العسكرية السادسة المنطقة.

واكد الاستعداد القتالي العالي لقوات المنطقة العسكرية السادسة لكل الاحتمالات بما توجه به القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي،رئيس المجلس الرئاسي، وأعضاء المجلس.