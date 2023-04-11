تصريحات للقيادي محمد علي الحوثي حول طبيعة الحوار الجاري مع السعوديين بصنعاء وأين وصلت؟ تفاصيل خارطة طريق الحل في اليمن.. تبدأ باتفاق هدنة و 4 بنود تتصدر القائمة الحكومة الشرعية في اليمن تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين بيان صاعق من صندوق النقد الدولي بشأن احتياطات الدولار عالميا.. ماذا يعني ذلك لأول مرة ..تركيا تقدم عرضا مغريا على مصر قد يطيح بالدولار خطة قذرة.. هكذا تجهز واشنطن بديلا جديدا للرئيس أردوغان معلومات مهة في كيف نتجنب الاضطرابات المعدية خلال شهر رمضان أدلة على الإنترنت قد تساعد في التوصل لمصدر تسريب الوثائق السرية محافظ صنعاء .. الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في ذروة يقظتهم وجاهزيتهم بعد المصالحة التاريخية… منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية
تحمل تصريحات قيادات في جماعة الحوثي مؤشرات على صعوبة المحادثات الجارية بصنعاء مع الوفد السعودي.
وقال القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، أن الحوار مع الوفد السعودي لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمته الرواتب.
واضاف إن نتائج هذا الحوار ستعلن عبر القنوات الرسمية.
وقال الحوثي في تصريح آخر -رصده محرر مأرب برس- بخصوص الحوار الجاري بصنعاء : "ما يحصل اليوم سواءً جاء وفد سعودي أو وفد عماني، الوفد العماني هو وسيط، والحوار هو مع السعودية باعتبارها من تقود هذا العدوان بعد أمريكا، والحوار معها على هذا الأساس لا على أساس آخر، نحن نتحاور وفق مصلحة الشعب اليمني، أي شيئ نصل إليه في النتيجة سيُعلَن وسيعرف أبناء شعبنا اليمني ما وصل الناس إليه، لا يوجد لدينا أهداف خاصة ننطلق منها، لا يوجد لدينا مشاريع خاصة ننطلق منها رغم العرض، لكننا لا نقبل بها" حد تعبيره.
ويجري السفير آل جابر، على رأس وفد سعودي، محادثات مع قيادة مليشيا الحوثي في صنعاء برعاية سلطنة عمان.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن زيارته إلى صنعاء هدفها تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، إضافة إلى بحث سبل الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وأكد آل جابر، في تغريدة على حسابه في تويتر امس، أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لجهود المملكة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ودعما لمبادرتها المقدمة قبل عامين.