تصريحات للقيادي محمد علي الحوثي حول طبيعة الحوار الجاري مع السعوديين بصنعاء وأين وصلت؟

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تحمل تصريحات قيادات في جماعة الحوثي مؤشرات على صعوبة المحادثات الجارية بصنعاء مع الوفد السعودي.

وقال القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، أن الحوار مع الوفد السعودي لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمته الرواتب.

واضاف إن نتائج هذا الحوار ستعلن عبر القنوات الرسمية.

وقال الحوثي في تصريح آخر -رصده محرر مأرب برس- بخصوص الحوار الجاري بصنعاء : "ما يحصل اليوم سواءً جاء وفد سعودي أو وفد عماني، الوفد العماني هو وسيط، والحوار هو مع السعودية باعتبارها من تقود هذا العدوان بعد أمريكا، والحوار معها على هذا الأساس لا على أساس آخر، نحن نتحاور وفق مصلحة الشعب اليمني، أي شيئ نصل إليه في النتيجة سيُعلَن وسيعرف أبناء شعبنا اليمني ما وصل الناس إليه، لا يوجد لدينا أهداف خاصة ننطلق منها، لا يوجد لدينا مشاريع خاصة ننطلق منها رغم العرض، لكننا لا نقبل بها" حد تعبيره.

ويجري السفير آل جابر، على رأس وفد سعودي، محادثات مع قيادة مليشيا الحوثي في صنعاء برعاية سلطنة عمان.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن زيارته إلى صنعاء هدفها تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، إضافة إلى بحث سبل الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأكد آل جابر، في تغريدة على حسابه في تويتر امس، أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لجهود المملكة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ودعما لمبادرتها المقدمة قبل عامين.