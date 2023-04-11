تصريحات للقيادي محمد علي الحوثي حول طبيعة الحوار الجاري مع السعوديين بصنعاء تفاصيل خارطة طريق الحل في اليمن.. تبدأ باتفاق هدنة و 4 بنود تتصدر القائمة الحكومة الشرعية في اليمن تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين بيان صاعق من صندوق النقد الدولي بشأن احتياطات الدولار عالميا.. ماذا يعني ذلك لأول مرة ..تركيا تقدم عرضا مغريا على مصر قد يطيح بالدولار خطة قذرة.. هكذا تجهز واشنطن بديلا جديدا للرئيس أردوغان معلومات مهة في كيف نتجنب الاضطرابات المعدية خلال شهر رمضان أدلة على الإنترنت قد تساعد في التوصل لمصدر تسريب الوثائق السرية محافظ صنعاء .. الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في ذروة يقظتهم وجاهزيتهم بعد المصالحة التاريخية… منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية
كشفت صحيفة إماراتية، تفاصيل خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، عقب مشاورات الوفدين العماني والسعودي مع قيادات في “جماعة أنصار الله” الحوثيين بصنعاء.
ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مصادر يمنية مطلعة قولها بأن مباحثات الساعات القليلة الماضية بين الوفدين السعودي والعماني، مع الجماعة، تركزت حول خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية تبدأ بإعلان اتفاق هدنة، وتنتهي بالوصول إلى حل شامل وعادل لجميع القضايا والملفات الخلافية بين جميع الأطراف اليمنية.
وأضافت المصادر، بأنه تم تسليم الجانب الحوثي مسودة بتلك الخارطة التي يتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال شهر رمضان المبارك في إحدى المدن السعودية، بإشراف الأمم المتحدة وحضور عربي ودولي.
واستعرضت الصحيفة عددًا من بنود الملف الإنساني التي ستكون على قائمة بنود التهدئة التي سيتم تنفيذها عقب توقيع الاتفاق، والمتمثل في “صرف مرتبات الموظفين، وفتح الطرق والمعابر بين المدن اليمنية، وفتح الموانئ والمطارات أمام الملاحة الدولية، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وأشارت المصادر إلى أن بقية مراحل خارطة الطريق سيتم الإعلان عنها عند توقيع اتفاق التهدئة، والتي ستشمل تحديد الشخصيات التفاوضية لجميع المكونات، والملفات والقضايا التي سيتم التباحث حولها، موضحة أن الملف الاقتصادي من بين الأولويات التي يتم التباحث حولها جنباً إلى جنب مع الملفين السياسي والعسكري، وفق الصحيفة.