الحكومة الشرعية في اليمن تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 281

أعلن مسؤول يمني أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين ستبدأ الخميس لتستمر 3 أيام، وتشمل رحلات جوية بين صنعاء وعدن ومناطق أخرى باليمن إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل عبر "تويتر": "اكتملت كل الترتيبات..

لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها".

وأضاف "التنفيذ سيبدأ بإذن الله بتاريخ 13 أبريل 2023.. وسيكون أول يوم من عملية التبادل عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن وصنعاء وصنعاء وعدن".

الحمدالله اكتملت كل الترتيبات واصبح الكل جاهز لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها وفي وقتها المحدد والله يتمها على خير وباذن الله ستتبع عمليه التبادل هذه عمليات تبادل اخرى في القريب حتى يتم الافراج واطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات

وقال صنعاء جاهزة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها وستتبعها في اليوم التالي رحلات بين صنعاء والرياض وأبها (جنوب السعودية) والمخا (غرب اليمن).

وفي اليوم الثالث ستكون هناك رحلات بين مأرب (وسط شمال اليمن) وصنعاء، وفقا للمسؤول اليمني.

وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وكتب فضائل "ستتبع عملية التبادل هذه عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون".

والسبت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى عن وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقت سابق.

وكان الحوثيون والحكومة أعلنوا الشهر الماضي أنهم توصلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وتم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما الى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة