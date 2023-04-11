الحكومة الشرعية في اليمن تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين بيان صاعق من صندوق النقد الدولي بشأن احتياطات الدولار عالميا.. ماذا يعني ذلك لأول مرة ..تركيا تقدم عرضا مغريا على مصر قد يطيح بالدولار خطة قذرة.. هكذا تجهز واشنطن بديلا جديدا للرئيس أردوغان معلومات مهة في كيف نتجنب الاضطرابات المعدية خلال شهر رمضان أدلة على الإنترنت قد تساعد في التوصل لمصدر تسريب الوثائق السرية محافظ صنعاء .. الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في ذروة يقظتهم وجاهزيتهم بعد المصالحة التاريخية… منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية خطأ بسيط قد يفك لغز هوية مسرب وثائق البنتاغون الخطيرة رونالدو "الغاضب" يهدد النصر بالرحيل في حال عدم تلبية شروطه
أفاد صندوق النقد الدولي بأن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت في نهاية العام الماضي 2022 إلى 58.36% وهو أدنى مستوى في 27 عاما.
وأضاف الصندوق أن العملات غير الاحتياطية أصبحت المستفيد الرئيسي، حيث قفزت حصتها إلى الحد الأقصى منذ منتصف العام 2012.
وأوضحت المؤسسة الدولية أن حصة الدولار تراجعت في احتياطيات النقد الأجنبي الدولية في العام 2022 بنسبة 0.44% إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى منذ العام 1995 على الأقل.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض حصة "الأمريكي" كان الأقوى بين جميع العملات.
كما انخفضت حصة اليورو بنسبة 0.12% إلى 20.47%، واليوان الصيني بنسبة 0.11% إلى 2.69%، والين الياباني بنسبة 0.01% إلى 5.51%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% والدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 1.96%، والفرنك السويسري بنسبة 0.06% إلى 0.23%، فيما حافظ الدولار الكندي على حصته كما هي عند 2.38%.
إلا أن العملات الأخرى زادت حصتها بنسبة 0.36% بما يصل إلى 3.45% وهو الحد الأقصى منذ الربع الثاني من عام 2012.