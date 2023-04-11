بعد المصالحة التاريخية… منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت منظمة الموانئ البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية.

وأكد حسين عباس نجاد رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب إيران، عدم وجود مشكلات تقنية أو في الموانئ أمام فتح الخط المباشر مع السعودية.

وقال نجاد في تصريحات صحافية أدلى بها في ميناء بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، إنه وقبل الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية استمر التبادل التجاري بين البلدين ولكن بشكل محدود، وكانت البضائع الإيرانية تصل السعودية عبر الإمارات.

وأشار إلى أنه رغم قلة حجم التبادل التجاري وتبادل السلع بين البلدين، هناك مطالبات من قبل اقتصاديين لخفض تكاليف النقل والتبادل التجاري مع السعودية عبر تدشين خط نقل بحري مباشر بين البلدين.

وأضاف نجاد قائلا إن منظمة الموانئ والملاحة البحرية وفي حال وجود طلب وزيادة حجم التجارة مع مرفأ محدد، مستعدة من جهتها لتدشين خط ملاحة مباشر، وأن القضايا الأخرى مثل إبرام الاتفاقيات الاقتصادية وحجم التجارة، هي من اختصاص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ومنظمة تطوير التجارة والغرفة التجارية.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين