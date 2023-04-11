أدلة على الإنترنت قد تساعد في التوصل لمصدر تسريب الوثائق السرية محافظ صنعاء .. الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في ذروة يقظتهم وجاهزيتهم بعد المصالحة التاريخية… منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية خطأ بسيط قد يفك لغز هوية مسرب وثائق البنتاغون الخطيرة رونالدو "الغاضب" يهدد النصر بالرحيل في حال عدم تلبية شروطه مصادر مطلعة تكشف موعد اعلان خطة السلام الجديدة في اليمن أردوغان يكشف عن سلاح جديد “سيغير قواعد اللعبة” في العالم بنود المبادرة السعودية التي طرحها«آل جابر»على المليشيات في صنعاء الرئاسي يغضب المليشيات بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات الكشف عن اجتماع سياسي تشاوري مرتقب بين اليمن وتركيا
كشف مسؤولون أميركيون كبار أن وثائق البنتاغون المسربة حول الحرب في أوكرنيا، وتجسس الولايات المتحدة على حلفائها في كوريا الجنوبية وإسرائيل وغيرهما ربما جرى تسريبها من شخص مطلع عليها.
وتداول مستخدمو تطبيق التواصل الفوري "تليغرام" وثائق ربما تظهر هوية الشخص الذي سرّب الوثائق.
ويتمحور الدليل الذي قد يقود لكشف هوية المسرب حول وجود دليل باللغة الإنجليزية بشأن الصيد في الخلفية.
هوامش الوثائق كما كشفت التحقيقات أن هناك صورا عدة تحتوي على ما هو أكثر من الوثائق، والمقصود أشياء على هوامش الوثائق، وهو ما قد يمثل أدلة إضافية.
البنتاغون يتعهد بالتعاون مع سول بعد تسريب الوثائق السرية أميركا البنتاغون يتعهد بالتعاون مع سول بعد تسريب الوثائق السرية وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المحققين سينظرون في الأدلة التي تظهر في هوامش الصور التي يمكن أن تساعد في كشف هوية المسرب.
وذكر مسؤول أميركي سابق في "البنتاغون": "أن التركيز ينصب حاليا على أن التسريب هو شأن أميركي، لكون كثير من الوثائق كانت بأيدي الأميركيين فقط"، وفق "رويترز".
ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الأميركيون احتمال تورط عناصر مؤيدة لروسيا في التسريب، لكن التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية لا تزال في مراحلها المبكرة.
وهذا أكبر تسريب للوثائق في الولايات المتحدة منذ تسريب وثائق "ويكيليكس" قبل سنوات وشملت حينها 700 ألف وثيقة