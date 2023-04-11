مصادر مطلعة تكشف موعد اعلان خطة السلام الجديدة في اليمن

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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توقعت وكالة الأنباء الدولية "بلومبرغ"، اليوم الإثنين، الإعلان عن خطة السلام الجديدة بين الأطراف اليمنية قبل عيد الفطر المبارك.



وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر رفضت نشر أسمائها، إن "الإعلان عن خطة السلام الجديدة يمكن أن يتم في الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية شهر رمضان".



وأضافت المصادر أنه "بموجب الخطة المقترحة، سيتم في البداية إقرار هدنة متجددة لمدة ستة أشهر، وإعادة فتح الطرق الرئيسية ورفع جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والموانئ".



وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قال، الأحد، إن المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم منذ بدء الحرب.



وأضاف غروندبرغ، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".



وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، أمس الأحد، مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.